Сотрудники железной дороги напомнили учащимся Красноярска о правилах безопасности.

09:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Красноярской железнодорожной магистрали провел нестандартные учебные занятия в школьных учреждениях Красноярска с целью обучения детей правилам безопасности на железной дороге.

Уроки были организованы в школах, расположенных недалеко от железнодорожных путей и станций, и охватили около 1,5 тыс. учащихся города. Среди участников были и ученики двух новых школ: гимназии № 9, находящейся рядом с остановкой Путепровод, и школы № 159 в районе остановки Мясокомбинат. Последняя является самой крупной школой за пределами Урала по числу учеников.

Особенностью уроков было то, что они проводились в виде научного шоу: интерактивный образовательный проект был разработан специалистами магистрали два года назад и за это время показал свою эффективность.

Учащимся продемонстрировали различные физические и химические эксперименты, каждый из которых был связан с определенным правилом безопасности на железнодорожных объектах. В этот раз особое внимание было уделено опасности электричества: с начала 2025 года на КрасЖД из-за нарушения требований безопасности получили электротравмы 5 несовершеннолетних, в то время как в 2024 году таких случаев не было.

Школьникам показали «Эксперименты с катушкой Тесла», которые объясняют, почему нельзя забираться на вагоны и опоры железнодорожных мостов: над путями расположены провода с высоким напряжением, достигающим 27 тыс. вольт, что в 125 раз превышает напряжение в домашней розетке. Такой ток может быть опасным даже на расстоянии 2 метров.

КрасЖД напоминает, что основной причиной происшествий с детьми является их пребывание на объектах транспорта без надзора взрослых. Работники железной дороги призывают родителей не оставлять детей без присмотра и с малых лет обучать их правилам безопасности, включая личный пример. Это поможет сохранить их жизнь и здоровье, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.