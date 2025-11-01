С 5 ноября 2025 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Ярославскому направлению Московской железнодорожной сети.

С 5 ноября 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги из-за ремонтных работ на участках Рязанцево – Беклемишево – Итларь Северной железной дороги, по которым следуют пассажирские поезда в Москву и обратно.

Технические перерывы продолжительностью в сутки (с 06:00 до 06:00 следующего дня) запланированы на 5–6, 8–9, 12–13, 15–16, 19–20 ноября, а также 24 и 27 ноября – с 06:00 до 14:00.

В связи с проведением работ в расписании произведены изменения: у некоторых поездов откорректировано время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички временно исключены из расписания. Поезд № 6221 Сергиев Посад – Москва с отправлением в 09:40 будет двигаться по сокращенному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.