2022-04-14 10:35
Расписание пригородных поездов МЦД-2 изменится во второй половине апреля в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во второй половине апреля изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

Так, с 10:30 16 апреля до 16:00 17 апреля на строящемся новом остановочном пункте Марьина Роща железнодорожники проведут переключение путей. Это позволит освободить территорию для возведения пассажирской платформы.

На конечной станции МЦД-2 Нахабино с 17 по 29 апреля в ночное время будут проводиться работы по обслуживанию инфраструктуры. С 23 по 26 апреля также преимущественно в ночные часы пройдут путевые работы в районе станции Печатники, где накануне была осуществлена надвижка путепровода через пути Курского направления.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд электропоездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

Напомним, что на участке Волоколамск – Благовещенское Рижского направления проводится капитальный ремонт пути. В связи с этим 20, 23 и 27 апреля часть поездов сообщением Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

