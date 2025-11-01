Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники столицы организовали профилактическое мероприятие на железнодорожном переезде в районе Бескудниково в Москве.

2025-11-01 15:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники столицы организовали профилактическую мероприятие под названием «Внимание, переезд!» в районе Бескудниково в Москве на перекрестке железнодорожных путей и Московского скоростного диаметра у Сигнального проезда.

Участники мероприятия напомнили водителям о правилах пересечения железнодорожных путей, особенностях проезда через переезд в зимнее время, рассказали о серьезности последствий аварий и ответственности за нарушение ПДД. Также были разданы информационные брошюры и сувениры.

С начала 2025 года на переездах МЖД зарегистрировано 23 аварии, из которых 9 произошли в Московской области, 4 – в Тульской, по 2 случая – в Калужской, Орловской, Смоленской и Брянской областях. Все столкновения автомобилей с поездами были вызваны грубыми нарушениями ПДД водителями, которые попытались проехать через переезд на красный сигнал светофора, игнорируя звуковые предупреждения.

Московская железная дорога призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения и не пересекать железнодорожные переезды на красный сигнал светофора. Водители должны осознавать свою ответственность и соблюдать правила, чтобы предотвратить аварии. Важно помнить: безопасность на дороге – это общая задача, требующая внимания и дисциплины от каждого, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

