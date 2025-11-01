В октябре 2025 года на Южно-Уральской железной дороге было перевезено 5,2 миллиона тонн груза.

В октябре 2025 года на ЮУЖД было погружено 5,2 млн тонн груза, что на 2,1% больше, чем в тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.

Грузооборот в октябре 2025 года возрос на 1,9% и достиг 13,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период увеличился на 3% и составил 16,6 млрд тонно-км.

С начала года было погружено:

строительных материалов – 15,7 млн тонн (снижение на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года);

черных металлов – 10,9 млн тонн (снижение на 12,3%);

нефти и нефтепродуктов – 7,4 млн тонн (снижение на 11,4%);

зерна – 2,3 млн тонн (рост на 19,1%);

цемента – 2,1 млн тонн (снижение на 0,1%);

химических продуктов и соды – 1,8 млн тонн (снижение на 2,4%);

железной и марганцевой руды – 179,5 тыс. тонн (рост в 3,3 раза);

лесоматериалов – 43,2 тыс. тонн (рост на 15,8%);

каменного угля – 8,3 тыс. тонн (рост на 85,7%).

За период с января по октябрь 2025 года погрузка составила 49,3 млн тонн, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по оперативным данным.

Грузооборот за январь – октябрь 2025 года уменьшился на 5,8% и составил 124,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период сократился на 5,3% и составил 155,1 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.