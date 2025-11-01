Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудникам Российских Железных Дорог были вручены государственные и корпоративные премии

В Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» прошло совещание, где были подведены итоги работы за октябрь и 10 месяцев 2025 года.

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», вручил государственные и корпоративные награды выдающимся сотрудникам.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, за заслуги в труде и долголетнюю честную работу были награждены:

Орденом «За трудовую доблесть»:

  • Алексей Петрович Зайцев – машинист тепловоза локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской дирекции тяги;

Медалью ордена «За службу Отечеству» II степени:

  • Александр Евгеньевич Ершов – электромеханик Пензенской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
  • Игорь Викторович Лимановский – машинист электровоза локомотивного депо Красноярск-главный Красноярской дирекции тяги;
  • Юрий Андреевич Масур – ведущий технолог путевой машинной станции № 11 Забайкальской дирекции по ремонту пути;

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ»:

  • Виталию Геннадьевичу Богданову – машинисту электропоезда моторвагонного депо Санкт-Петербург–Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава;

Объявлена Благодарность от Президента Российской Федерации:

  • Надежде Федоровне Асхадуллиной, работающей диспетчером маневровым на железнодорожной станции Тихорецкая Горьковской дирекции управления движением;
  • Нине Алексеевне Воропаевой, занимающей должность бригадира на базе топлива станции Грязи Юго-Восточной дирекции снабжения;
  • Владимиру Владимировичу Казарову, являющемуся начальником Тындинской дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;
  • Ольге Валерьевне Кривоспицкой, ведущему технологу Челябинского информационно-вычислительного центра;
  • Еркину Эркиновичу Мирзаеву, бригадиру по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Тюменской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры;
  • Александру Николаевичу Пирожкову, машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции тяги;
  • Ивану Александровичу Синёву, осмотрщику-ремонтнику вагонов эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры.

За достижение высоких производственных результатов, по приказу генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, были награждены:

Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Владимир Феодосьевич Золотов, работающий электромехаником по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Северной дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

Именными часами генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД»:

  • Андрей Андреевич Лаврик, дежурный по железнодорожной станции Калининград-Пассажирский Калининградской дирекции управления движением;

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет»:

  • Виктор Иванович Фролов занимает должность бригадира, отвечающего за обслуживание и ремонт пути и искусственных сооружений на Унечской дистанции пути под управлением Московской дирекции инфраструктуры;
  • Садык Махмудович Кахриманов работает машинистом бульдозера в составе восстановительного поезда на станции Дербент, которая находится в ведении Дирекции аварийно-восстановительных средств Северо-Кавказской железной дороги.
