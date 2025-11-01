Сотрудникам Российских Железных Дорог были вручены государственные и корпоративные премии

За достижение высоких производственных результатов, по приказу генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, были награждены:
Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Владимир Феодосьевич Золотов, работающий электромехаником по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Северной дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
Именными часами генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД»:
Андрей Андреевич Лаврик, дежурный по железнодорожной станции Калининград-Пассажирский Калининградской дирекции управления движением;
Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет»:
Виктор Иванович Фролов занимает должность бригадира, отвечающего за обслуживание и ремонт пути и искусственных сооружений на Унечской дистанции пути под управлением Московской дирекции инфраструктуры;
Садык Махмудович Кахриманов работает машинистом бульдозера в составе восстановительного поезда на станции Дербент, которая находится в ведении Дирекции аварийно-восстановительных средств Северо-Кавказской железной дороги.
