В октябре на сетях ОАО "РЖД" было перевезено 96,9 млн тонн груза.

2025-11-01 10:43
В октябре на сетях ОАО
Согласно свежим данным, в октябре 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было погружено 96,9 млн тонн груза, что на 0,1% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Грузооборот в октябре 2025 года возрос на 4,3% по сравнению с октябрем прошлого года и достиг 212,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за тот же период увеличился на 4,9% и составил 263,9 млрд тонно-км.

За период с января по октябрь 2025 года было погружено 927,1 млн тонн груза, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно оперативной информации.

С помощью железнодорожного транспорта было перевезено:

  • каменного угля – 268,8 млн тонн (-1,7% к январю – октябрю 2024 года);
  • кокса – 8,2 млн тонн (-16,9%);
  • нефти и нефтепродуктов – 163,4 млн тонн (-5,3%);
  • железной и марганцевой руды – 89,7 млн тонн (-1,1%);
  • черных металлов – 42,3 млн тонн (-17,1%);
  • лома черных металлов – 6,3 млн тонн (-33,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 58,5 млн тонн (+4,7%);
  • цемента – 17,8 млн тонн (-13,2%);
  • лесоматериалов – 21 млн тонн (-5,4%);
  • зерна – 20,4 млн тонн (-21,1%);
  • строительных материалов – 84,9 млн тонн (-11,9%);
  • руды цветных металлов и серного сырья – 14,5 млн тонн (+5,3%);
  • химикатов и соды – 16,7 млн тонн (-4,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 22,6 млн тонн (-18,6%);
  • прочих грузов, включая контейнерные – 92 млн тонн (-7,7%).

Грузооборот за период с января по октябрь 2025 года уменьшился на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 2063,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за этот же период сократился на 0,7% и составил 2560 млрд тонно-км.

