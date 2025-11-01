В октябре на сетях ОАО "РЖД" было перевезено 96,9 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в октябре 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было погружено 96,9 млн тонн груза, что на 0,1% превышает показатель за тот же период предыдущего года.
Грузооборот в октябре 2025 года возрос на 4,3% по сравнению с октябрем прошлого года и достиг 212,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за тот же период увеличился на 4,9% и составил 263,9 млрд тонно-км.
За период с января по октябрь 2025 года было погружено 927,1 млн тонн груза, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно оперативной информации.
С помощью железнодорожного транспорта было перевезено:
Грузооборот за период с января по октябрь 2025 года уменьшился на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 2063,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за этот же период сократился на 0,7% и составил 2560 млрд тонно-км.