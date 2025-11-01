Двойной состав "Ласточки" будет выполнять рейсы по Горьковской железной дороге 4 и 5 ноября 2025 года.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет работать на Горьковской железнодорожной линии по маршруту Нижний Новгород - Москва в праздничные дни - 4 и 5 ноября.

Из Москвы десятивагонный состав отправится 4 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:15 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправится 5 ноября в 04:51 и прибудет в Москву в 09:00.

Перевозки быстрыми поездами на Горьковской железнодорожной линии осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе поездов.

Напоминаем, что двойной состав поезда №723 "Ласточка" Нижний Новгород - Москва также будет работать 1 и 2 ноября.

Вы можете оформить проездные документы через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.