В рамках акции «Неделя без турникетов» свыше 500 учащихся и студентов из Омска получили информацию о профессии железнодорожника.

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги из Омской области стали участниками осеннего сегмента Всероссийской акции по профориентации "Неделя без турникетов". В рамках данного проекта в октябре было организовано 20 экскурсий для более чем 500 учащихся и студентов из Омской области на предприятия Западно-Сибирской железной дороги.

Работники локомотивного, моторвагонного, пассажирского депо, пригородного комплекса, Учебного центра профессиональных квалификаций и Выставочного центра истории омских железнодорожников поделились информацией о своей работе. В частности, на пригородной станции студенты узнали о процессе обслуживания пассажиров, посетили билетные кассы, узнали о мерах безопасности на вокзале, осмотрели кассовый зал и залы ожидания.

Во время экскурсий в локомотивное и моторвагонное депо учащиеся имели возможность испытать себя в роли машиниста локомотива на специальном тренажере. В омском отделении учебного центра профессиональных квалификаций специалисты показали обучающие тренажеры, включая те, которые используют VR-технологии. В Выставочном центре истории Западно-Сибирской железной дороги в Омске дети узнали о развитии железнодорожного транспорта и посмотрели тематические видеоматериалы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.