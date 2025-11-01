Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре этого года с платформ Северной железнодорожной линии было отправлено 1,2 млн пассажиров.

2025-11-01 16:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года со станций и вокзалов Северной железной дороги было отправлено 1,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в том же месяце 2024 года. Из них 562,6 тыс. отправились в дальние поездки (+0,7%), а 614,2 тыс. в пригородные (+1,2%).

Пассажирооборот в октябре 2025 года достиг 415,6 млн пасс.-км, что на 2,5% меньше, чем в октябре 2024 года. В дальнем следовании было 389,8 млн пасс.-км (-2,7%), а в пригородном - 25,8 млн пасс.-км (+1,2%).

За период с января по октябрь 2025 года было отправлено 12,3 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из них 6,1 млн отправились в дальние поездки (на уровне прошлого года), а 6,2 млн в пригородные (+0,4%).

Пассажирооборот за январь – октябрь 2025 года составил 4,7 млрд пасс.-км, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании было 4,4 млрд пасс.-км (-1,3%), а в пригородном - 259,3 млн пасс.-км (+0,7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

