В октябрьском месяце 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,9 миллиона пассажиров.

2025-11-01 14:30
Согласно свежим данным, в октябре 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 2,1% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из этого числа 2,2 млн пассажиров (+2,3%) отправились в пригородное сообщение, а 0,7 млн (+1,5%) - в дальние рейсы. Общий пассажиропоток в октябре 2025 года достиг 711 млн пасс.-км, что на 1,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года.

За период с января по октябрь 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 28,7 млн пассажиров, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них 21,6 млн пассажиров (+1,9%) отправились в пригородное сообщение, а 7,1 млн (+1,2%) - в дальние рейсы. Общий пассажиропоток на Свердловской железной дороге с начала 2025 года увеличился на 1,6% и составил 7,5 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

