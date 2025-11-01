В зимний период на трассах Северной магистрали будет функционировать более 140 машин для уборки снега.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Снегоочистительная аппаратура Северной дороги готова к зимнему периоду 2025/2026 гг. Оборудование распределено по всему протяжению дороги. В процессе уборки снега будет использовано 141 устройство, еще 29 будут в резерве. В Ярославской области аппаратура будет размещена в Ярославле, Ростове, Рыбинске, в Ивановской области – на станции Иваново, в Вологодской области – в Грязовце, Вологде, Череповце, Вожеге, в Архангельской области – в Няндоме, Коноше, Архангельске, Обозерском, Плесецке, Кулое, Вычегодском, в Костромской области – в Костроме, Буе, Галиче, Шарье, в Республике Коми – в Микуне, Емве, Сосногорске, Печоре, Усинске, Инте, Сивой Маске, Воркуте, Елецком, Лабытнанги и др.

В этом году парк снегоочистительной техники Северной железной дороги пополнен новым оборудованием серии СС-ПОМ, которое сочетает в себе функции очистки путей от снега отвальными устройствами и очистки пространства между рельсами воздушным потоком. Новое устройство будет использовано на станции Иваново и соседних участках.

С помощью различных типов машин на участках снег убирается, а со станций – собирается и удаляется. Для очистки стрелочных переводов от снега будут использоваться пневмоочистительные машины, а также системы электрообогрева. При обильных осадках и образовании снежных заносов на северных участках будут применяться роторные снегоочистители.

«Для обеспечения непрерывного движения поездов в сложных зимних условиях мы ежегодно проводим подготовку всех предприятий, оцениваем уровень готовности к зиме на комиссионных осмотрах инфраструктуры на всем протяжении дороги от Александрова до Воркуты и Лабытнанги. В прошлом сезоне на Северной магистрали убрали около 6 млн кубометров снега, а общая длина очищенных путей составила более 190 тыс. км», – сообщил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В Архангельской области в январе-феврале уровень снега превзошел средние показатели, а в феврале - в Республике Коми. В Ярославской, Ивановской, Костромской и Вологодской областях количество снега было ниже обычного, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.