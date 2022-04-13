Туристический поезд «Сказы Поволжья» отвезет путешественников в Йошкар-Олу и Свияжск на майские праздники

15:07

В майские праздники будет курсировать круговой туристический поезд № 926/925 «Сказы Поволжья» сообщением Москва – Йошкар-Ола – Свияжск – Москва. Поезд сделает 2 рейса – 30 апреля и 7 мая.

Он будет отправляться с Казанского вокзала Москвы по субботам в 16:20 и прибывать обратно по понедельникам в 09:00.

За 2 дня туристы вдохновятся природой Поволжья, попробуют блюда местной кухни и увидят различные уникальные культурные и исторические объекты, включая Царевококшайский кремль, Йошкина кота, приносящего удачу, музейный комплекс «Остров-град Свияжск», омываемый сразу тремя реками: Волгой, Свиягой и Щукой, и многое другое.

Комфорт пассажиров в поездке будет обеспечен за счет вагонов Люкс, СВ и купе. Весь подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками. Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. К услугам пассажиров – вагон-ресторан, в котором можно будет заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. При оформлении проездных документов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Казанская – Москва-Казанская-Туристическая.

Свою экскурсионную программу пассажиры могут спланировать самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробная информация о туристическом поезде «Сказы Поволжья» есть на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».