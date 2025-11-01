Транспортировка людей по сети ОАО «РЖД» в период с января по октябрь увеличилась на 1,6%

Согласно оперативной информации, в октябре 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 114,9 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 104,9 млн человек (+0,6%), а в дальнем следовании - 10 млн (+0,6%).

В октябре 2025 года пассажирооборот составил 11,1 млрд пасс.-км, что на 0,2% меньше, чем в сопоставимый период прошлого года. Пассажирооборот в пригородном транспорте увеличился на 1,9%, достигнув 3,1 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании снизился на 1%, составив 7,9 млрд пасс.-км.

За 10 месяцев 2025 года было отправлено 1 млрд 92,5 млн пассажиров (+1,6% к тому же периоду 2024 года), включая 984 млн в пригородном транспорте (+1,8%) и 108,5 млн в дальнем следовании (-0,2%).

С начала 2025 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 0,9% по сравнению с прошлым годом и составил 122,4 млрд пасс.-км, включая 30,3 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+2%) и 92,1 млрд пасс.-км в дальнем следовании (-1,9%).