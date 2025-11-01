Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 9 месяцев текущего года на Калининградской железной дороге уменьшилось число выбросов в атмосферу.

2025-11-01 10:31
За 9 месяцев текущего года на Калининградской железной дороге уменьшилось число выбросов в атмосферу.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев текущего года на Калининградской железнодорожной линии объем выбросов в атмосферу от стационарных источников сократился на 0,57% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а от мобильных источников - на 7,9%. В ходе обсуждения результатов деятельности в области охраны окружающей среды на КЖД было отмечено, что ввод в эксплуатацию газовой котельной на станции Луговое-Новое в этом году позволит дополнительно уменьшить выбросы от стационарных источников на 2,4%.

Кроме того, на основной линии более чем на 70% уменьшился объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Это достигнуто благодаря постоянному мониторингу работы очистных сооружений и проведению организационных мер по охране окружающей среды, согласованных с федеральными исполнительными органами.

На предприятиях железной дороги продолжается процесс организации сортировки и утилизации отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru