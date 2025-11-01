За 9 месяцев текущего года на Калининградской железной дороге уменьшилось число выбросов в атмосферу.

10:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев текущего года на Калининградской железнодорожной линии объем выбросов в атмосферу от стационарных источников сократился на 0,57% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а от мобильных источников - на 7,9%. В ходе обсуждения результатов деятельности в области охраны окружающей среды на КЖД было отмечено, что ввод в эксплуатацию газовой котельной на станции Луговое-Новое в этом году позволит дополнительно уменьшить выбросы от стационарных источников на 2,4%.

Кроме того, на основной линии более чем на 70% уменьшился объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Это достигнуто благодаря постоянному мониторингу работы очистных сооружений и проведению организационных мер по охране окружающей среды, согласованных с федеральными исполнительными органами.

На предприятиях железной дороги продолжается процесс организации сортировки и утилизации отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.