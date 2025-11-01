С 2 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2 ноября изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - капитальный ремонт пути на участке Подмосковная – Тушино – Павшино и переход на цифровую систему управления движением на станции Царицыно.

Так, с 19:58 2 ноября до 19:58 4 ноября на участке Подмосковная – Тушино будет проводиться ремонт 1 пути в течение 48 часов. Работы будут осуществляться по методу «закрытого перегона», что позволит сосредоточить ресурсы и выполнить большой объем работ за минимальное время. В ходе ремонта будет произведен полный цикл путевых работ: замена старой рельсошпальной решетки на новую, глубокая очистка и подсыпка щебеночного балласта, укладка и сварка рельс. Для выполнения работ подготовлены все необходимые материалы, включая 10 куб. м щебня, а также специальная техника. Ремонтные работы продолжатся на участке Подмосковная – Павшино с 01:30 8 ноября до 01:30 10 ноября, а также в те же часы 15–17 ноября. В итоге планируется обновить 4,5 км пути.

На станции Царицыно с 19:58 2 ноября до 14:00 4 ноября будет осуществляться переход на микропроцессорную систему управления движением по 1 и 2 пути. В это время движение по этим путям на участке Люблино-Сортировочное-Южное – Царицыно – Красный Строитель будет временно приостановлено. Движение поездов на участке Подмосковная – Тушино будет организовано в реверсивном режиме по одному пути, а на участке Люблино-Сортировочное-Южное – Царицыно – Красный Строитель – по соседним путям.

Мы хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание были внесены значительные изменения. У некоторых поездов будет отличаться время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда временно исключены из графика. Будет ограничено прямое движение, поезда будут ходить с увеличенным интервалом до 1 часа.

Для пассажиров, следующих в направлении Курского вокзала, обеспечен доступ к станции Царицыно, где можно пересесть на метро. 3 ноября запланировано 5 пар дополнительных поездов на маршруте между станциями Подольск и Царицыно с прибытием по 4 пути для посадки и высадки на платформу № 5. Также запланированы дополнительные поезда до Щербинки и Красного Строителя. Для пассажиров, следующих в направлении Рижского вокзала, обеспечен доступ к станции Тушино с возможностью пересадки на метро.

4 ноября с 14:00 будет возобновлено движение поездов МЦД-2 от Подольска до Курского вокзала и обратно.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.