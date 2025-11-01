В Кузбассе открыли новую железнодорожную линию для путешественников под названием «Тайны Зенковского парка»

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Прошло открытие нового туристического пути «Тайны Зенковского парка», созданного АО «Кузбасс-пригород» в сотрудничестве с МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей». Первыми посетителями стали 78 школьников из Новокузнецка.

Экскурсия доступна круглый год. Она включает в себя поездку на электропоезде от станции Новокузнецк до остановки Зенковский Парк и интересную экскурсионную программу по парку.

Стоит отметить, что проект создан специально для организованных групп учащихся и студентов, предоставляя молодому поколению возможность изучать историю, природу и культурное наследие своего региона в интересном формате.

Более подробную информацию о стоимости и программе экскурсии можно найти на сайте АО «Кузбасс-пригород». Заявки на групповые поездки принимаются по телефону: 8 (3842) 32-48-91, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.