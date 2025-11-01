В ноябре 2025 года "Святитель Лука" - поезд здоровья, направится в служебное путешествие по восточным станциям Красноярской железной дороги.

09:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в ноябре будет работать в Иркутской области и на востоке Красноярского края.

Первыми местами посещения мобильной поликлиники станут две восточные станции магистрали: 9 ноября – Тагул, 10 ноября – Саранчет. После этого состав отправится в Красноярский край и начнет работу в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе: 11 ноября – Ельник, 12–13 ноября – Абакумовка.

Затем поезд здоровья остановится на станциях Ирбейско-Саянского муниципального округа: 14–16 ноября – Ирбейская, 17–19 ноября – Саянская.

Конечной точкой ноябрьского маршрута станет город Уяр, где специалисты Поезда здоровья будут принимать пациентов с 20 по 22 ноября.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.