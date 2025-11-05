Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение ноябрьских праздников, почти 1,6 миллиона людей были перевезены дальними поездами.

2025-11-05 17:50
С первого по четвертое ноября 2025 года дальнобойные поезда на российских железнодорожных путях перевезли около 1,6 миллиона пассажиров. Это на 2,7% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Для обеспечения такого количества перевозок было запланировано свыше 1,8 тысячи поездовых рейсов, в которые были добавлены вагоны, а также удвоены скоростные "Сапсаны" и "Ласточки".

В частности, удвоенными отправились 10 "Сапсанов" и 25 "Ласточек" (между Москвой и Санкт-Петербургом, Санкт-Петербургом и Псковом, Москвой и Нижним Новгородом).

Наиболее востребованными были маршруты, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ярославлем, Воронежем, Сочи и другими городами. Например, только на "Сапсанах" с первого по четвертое ноября путешествовали более 60 тысяч человек, а на поездах "Аврора" - около 25 тысяч.

Туристическими поездами в праздничные дни воспользовались 9,9 тысяч пассажиров ("Рускеальский экспресс", "Белорусский вояж", "В Карелию", "К Северному сиянию", "По Золотому кольцу", "Уральский экспресс", "Диоскурия" и др.).

Наибольшее количество пассажиров отправилось в путешествие 1 и 4 ноября. В эти дни число путешественников составило 436 тысяч и 397 тысяч человек соответственно.

