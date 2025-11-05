Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковском трубопроводе за период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 22,2%

16:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено около 8,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 22,2% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 21,8 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.

В течение 10 месяцев было загружено следующее количество грузов:

лесные грузы – 2 млн тонн (снижение на 8,7% по сравнению с 2024 годом);

химические и минеральные удобрения – 1,7 млн тонн (снижение на 0,8%);

черные металлы – 1,45 млн тонн (снижение на 26,7%);

цемент – 1,4 млн тонн (снижение на 22,7%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,1 млн тонн (снижение на 5,6%);

химикаты и сода – 1,1 млн тонн (снижение на 4,7%).

Грузооборот за период с января по октябрь составил 123,7 млрд тарифных тонно-км (снижение на 6,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 151,4 млрд тонно-км (снижение на 7,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.