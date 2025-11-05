Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковском трубопроводе за период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 22,2%

С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено около 8,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 22,2% больше, чем за тот же период в прошлом году.
В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 21,8 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.
В течение 10 месяцев было загружено следующее количество грузов:
Грузооборот за период с января по октябрь составил 123,7 млрд тарифных тонно-км (снижение на 6,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 151,4 млрд тонно-км (снижение на 7,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.