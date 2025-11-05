В Приморье приветствовали миллиардного пассажира пригородных поездов России в 2025 году.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мира Лазарева из Республики Саха (Якутия) стала обладательницей миллиардного билета на пригородный поезд, следующий от аэропорта Кневичи до Владивостока. Она прибыла из Якутска.

Согласно ее словам, она регулярно пользуется услугами электропоездов в своих путешествиях. Мире был вручен сертификат, подтверждающий ее статус миллиардного пассажира, а также памятные сувениры.

Маршрут от Владивостока до аэропорта Кневичи является одним из наиболее популярных в Приморском крае: с начала года здесь было перевезено свыше 750 тыс. человек, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. Учитывая спрос пассажиров, с 26 октября 2025 года на этом направлении были добавлены 2 дополнительные пары экспрессов.

В этом году миллиардного пассажира в пригородном сообщении на сети российских железных дорог доставили на 7 дней раньше, чем в прошлом. С начала 2025 года пассажиропоток увеличился на 1,8%.

Сегодня 26 компаний (включая 24 компании с участием ОАО «РЖД», а также Центральную и Южную ППК) осуществляют пригородные перевозки в России.

Наибольшее количество пассажиров перевезли:

АО «Центральная ППК» (почти 570 млн пассажиров воспользовались ее услугами);

АО «Северо-Западная ППК» (почти 99 млн);

АО «Московско-Тверская ППК» (примерно 68 млн);

АО «Свердловская ПК» (более 23,1 млн);

АО «Экспресс-пригород» (более 23 млн).

Перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на российских железных дорогах увеличиваются благодаря расширению маршрутной сети, обновлению подвижного состава и улучшению услуг и сервисов.