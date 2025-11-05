С 13 ноября будут изменены пути доступа к платформам для дальних поездов на Ленинградском вокзале.

В процессе ремонтных работ на Ленинградском вокзале начинаем работы на платформах и распределительной площадке, которые соединяют вокзальное здание с платформами.
Что будет изменено:
Для проведения досмотра откроются 2 временных павильона – справа и слева от железнодорожных путей:
Маршруты прохода на платформы к поездам пригородного сообщения останутся без изменений.
Учитывая возможность пересечения потоков пассажиров при прибытии и отправлении нескольких поездов одновременно, рекомендуем прибывать на посадку заранее!
Мы делаем все возможное, чтобы пассажиры могли как можно скорее оценить обновленный вокзал.