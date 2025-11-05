С 13 ноября будут изменены пути доступа к платформам для дальних поездов на Ленинградском вокзале.

15:31

В процессе ремонтных работ на Ленинградском вокзале начинаем работы на платформах и распределительной площадке, которые соединяют вокзальное здание с платформами.

Что будет изменено:

маршруты прохода к дальнему следованию и «Сапсанам», которые отправляются с Ленинградского вокзала, а также выход в город для прибывающих пассажиров;

большой досмотровый павильон будет закрыт.

Для проведения досмотра откроются 2 временных павильона – справа и слева от железнодорожных путей:

со стороны проезда Комсомольской площади, немного дальше обычного выхода на платформы;

со стороны Ярославского вокзала и вестибюля метро «Комсомольская» – он будет доступен для пассажиров с ограниченными возможностями, подъем оборудован пандусом.

Маршруты прохода на платформы к поездам пригородного сообщения останутся без изменений.

Учитывая возможность пересечения потоков пассажиров при прибытии и отправлении нескольких поездов одновременно, рекомендуем прибывать на посадку заранее!

Мы делаем все возможное, чтобы пассажиры могли как можно скорее оценить обновленный вокзал.