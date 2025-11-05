На Свердловской железнодорожной магистрали в октябре 2025 года было перевезено 10,7 млн тонн груза.

15:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,7 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Грузооборот за этот месяц увеличился на 3% и достиг 16,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период увеличился на 1,9%, до 21,2 млрд тонно-км.

За период с января по октябрь 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 104,5 млн тонн грузов, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, было отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 29,5 млн тонн (снижение на 3,8% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);

строительных материалов – 19,9 млн тонн (снижение на 14,8%);

химических и минеральных удобрений – 15,7 млн тонн (рост на 4%);

железной и марганцевой руды – 7,8 млн тонн (снижение на 9,8%);

черных металлов – 6,7 млн тонн (снижение на 12,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 4,5 млн тонн (снижение на 44%);

цветной руды и серного сырья – 3,7 млн тонн (снижение на 5,5%);

химикатов и соды – 2,6 млн тонн (рост на 2,7%);

цемента – 2,2 млн тонн (снижение на 0,9%);

кокса – 1,8 млн тонн (снижение на 17,5%);

лесных грузов – 1,5 млн тонн (снижение на 4,1%);

лома черных металлов – 1,1 млн тонн (снижение на 32,6%);

зерна – 224 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раза).

С начала 2025 года грузооборот на Свердловской железной дороге составил 169,8 млрд тарифных тонно-км (рост на 0,5%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 211,5 млрд тонно-км (снижение на 0,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.