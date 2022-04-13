На майские праздники назначены дополнительные поезда из Челябинска и Орска в Москву

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они обеспечат перевозку пассажиров между городами Южного Урала и столицей России.

Поезд № 283/284 Челябинск – Москва отправится 28 апреля в 08:19 (здесь и далее – время местное), обратно из Москвы – 29 апреля в 22:40. Поезд № 205/206 Орск – Москва отправится из Орска 28 апреля в 06:30, обратно из Москвы – 29 апреля в 22:30. Поезд № 189/190 Челябинск – Москва отправится из столицы Южного Урала 9 мая в 16:45, обратно из Москвы – 11 мая в 09:40. Поезд № 205/206 Орск – Москва отправится из Орска 10 мая в 10:40, обратно из Москвы – 11 мая в 22:30.

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Всего в период майских праздников холдинг «ЖД» назначает более 400 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Мурманском, Кинешмой, Йошкар-Олой, Тольятти, Пензой, Смоленском, Волгоградом, Имеретинским Курортом, Новороссийском и другими городами. Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Белгород, Казань, Великие Луки, Сортавалу и Киров.

При росте спроса пассажиров на билеты на отдельных направлениях объем предлагаемых мест будет увеличен (за счет дополнительных рейсов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах).

Приобрести билеты, а также получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.