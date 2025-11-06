Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железнодорожной линии возросло количество женщин, занимающихся должностью ассистентов машиниста.

2025-11-06 12:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной линии в 2025 году 48 женщин и одна женщина-машинист занимают должность помощника машиниста. 43 из них работают в составе экипажей локомотивов дальнего следования, 6 – в пригородных поездах. Еще одна женщина обучается на должность помощника машиниста электропоезда и планирует начать работу в январе 2026 года.

Годом ранее, 25 женщин работали на пригородных и пассажирских поездах.

Сейчас поезда, управляемые женщинами, курсируют по Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях и Республике Коми. В современных поездах созданы условия для комфортной работы: все модели локомотивов и электропоездов, поставляемые для ОАО «РЖД», соответствуют стандартам по вибрации на рабочем месте. Кроме того, с точки зрения эргономики, современные поезда также подходят для работы женщин.

Отметим, что возможность работать машинистами и помощниками машиниста у женщин появилась в 2021 году, когда Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в список профессий, доступных для женщин, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

