С января по октябрь 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 46,1 млн тонн груза.
2025-11-0611:44
За период с января по октябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 46,1 млн тонн грузов, что на 16% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – 12,2 млн тонн (-12,2%);
нефть и нефтепродукты – 9,3 млн тонн (-17,8%);
химические и минеральные удобрения – 5,3 млн тонн (+14,3%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 2 млн тонн (+7,4%);
лом черных металлов – 1,7 млн тонн (-29,7%);
строительные материалы – 1,6 млн тонн (-12,2%);
зерно – 1,5 млн тонн (-60,6%);
химикаты и сода – 1,4 млн тонн (-0,7%);
цемент –1,2 млн тонн (-18,4%);
черные металлы – 1,1 млн тонн (-52,5%).
Грузооборот за указанный период составил 73 млрд тарифных тонно-км (-13,6% по сравнению с январем – октябрем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 92 млрд тонно-км (-12,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
