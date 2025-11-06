С января по октябрь 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 46,1 млн тонн груза.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по октябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 46,1 млн тонн грузов, что на 16% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Среди перевезенных грузов были:

железная и марганцевая руды – 12,2 млн тонн (-12,2%);

нефть и нефтепродукты – 9,3 млн тонн (-17,8%);

химические и минеральные удобрения – 5,3 млн тонн (+14,3%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 2 млн тонн (+7,4%);

лом черных металлов – 1,7 млн тонн (-29,7%);

строительные материалы – 1,6 млн тонн (-12,2%);

зерно – 1,5 млн тонн (-60,6%);

химикаты и сода – 1,4 млн тонн (-0,7%);

цемент –1,2 млн тонн (-18,4%);

черные металлы – 1,1 млн тонн (-52,5%).

Грузооборот за указанный период составил 73 млрд тарифных тонно-км (-13,6% по сравнению с январем – октябрем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 92 млрд тонно-км (-12,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.