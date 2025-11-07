Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 7,8%
2025-11-0715:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по октябрь 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 396,4 тыс. груженых и пустых контейнеров в единицах двадцатифутового эквивалента (TEU), что на 7,8% больше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 209,4 тыс. TEU (-4,3%), экспортные - 187 тыс. TEU (+25,5%).
Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 5,7% и достигло 287,2 тыс. TEU (перевезено 5,1 млн тонн грузов, +5%), включая:
химические вещества и сода – 98,9 тыс. TEU (-7,3% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 33,2 тыс. (увеличение – в 2,5 раза);
лесоматериалы – 29,5 тыс. (+4,8%);
нефть и нефтепродукты – 26,8 тыс. (-11,3%);
бумага – 23 тыс. (+10,8%);
черные металлы – 16,7 тыс. (+24%);
цветные металлы – 13,9 тыс. (+22,1%);
строительные материалы – 9,9 тыс. (+27,3%);
зерно – 9,9 тыс. (-3,1%);
огнеупорные материалы – 6,9 тыс. (-9,3%);
продукты питания – 6,4 тыс. (-3,4%);
метизы – 4,4 тыс. (+2,8%);
продукты перемола зерна – 3,9 тыс. (-7,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.