Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 7,8%

15:51

С января по октябрь 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 396,4 тыс. груженых и пустых контейнеров в единицах двадцатифутового эквивалента (TEU), что на 7,8% больше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 209,4 тыс. TEU (-4,3%), экспортные - 187 тыс. TEU (+25,5%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 5,7% и достигло 287,2 тыс. TEU (перевезено 5,1 млн тонн грузов, +5%), включая: