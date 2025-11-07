Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железнодорожная линия подготовлена к функционированию в зимний период

2025-11-07 15:05
Подготовка Горьковской железной дороги к зимнему сезону 2025/2026 годов успешно завершена.

Сотрудники железной дороги подготовили 103 единицы специального оборудования, включая 17 пневмоочистителей, которые активно используются в начале зимы для очистки мягкого и неуплотненного снега. Эти машины входят в состав специального снегоуборочного поезда, который со скоростью от 5 до 40 км/ч убирает снег с железнодорожных путей.

В периоды сильных снегопадов для очистки путей на участках между станциями будут использоваться 29 плужных снегоочистителей. Этот тип поезда способен очищать снег со скоростью до 70 км/ч.

Было также подготовлено 5 стругов-снегоочистителей для разрубки снежных наслоений и очистки кюветов от снега.

Для уборки снега на территории станций привлекаются 44 единицы снегоуборочного оборудования и самоходных поездов. В состав этих поездов входят вагоны для сбора и вывоза снега. Один заход такого состава позволяет убрать до 340 куб. м снега, в зависимости от его влажности.

Отметим, что на вокзалах и станциях в пределах магистрали была проведена проверка осветительного оборудования, компрессорных установок, устройств для пневматической очистки стрелочных переводов и систем связи. Были также осмотрены все служебные и технические здания и сооружения. Объекты теплоснабжения также подготовлены к работе в условиях низких температур.

При подготовке к зимнему сезону особое внимание уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров зимой было проведено тщательное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов дальнемагистральных поездов. Была проверена и настроена работа систем отопления вокзальных комплексов.

Каждому работнику железной дороги предоставляется зимняя специальная одежда и средства защиты от обморожений, а новые сотрудники обязательно проходят обучение по правилам безопасности в зимний период, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ГЖД.

