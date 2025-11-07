Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 7–9 ноября 2025 года.

2025-11-07 14:37
Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 7–9 ноября 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-4, на Киевском и Горьковском направлениях Московской железнодорожной магистрали ожидаются 7–9 ноября. Причина - работы по замене стрелочных переводов на станциях Латышская и Лесной Городок.

На Латышской станции работы запланированы на 7–8 ноября с 23:50 до 07:30. Во время работ движение поездов на участке Латышская – Ворсино будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме, что повлияет на расписание.

На станции Лесной Городок техническое «окно» запланировано на 8–9 ноября с 22:55 до 05:55. Временное закрытие участков путей предусмотрено на время работ, а движение будет осуществляться по соседним путям.

В связи с этим в расписание внесены корректировки: у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru