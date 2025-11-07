Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 7–9 ноября 2025 года.

14:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-4, на Киевском и Горьковском направлениях Московской железнодорожной магистрали ожидаются 7–9 ноября. Причина - работы по замене стрелочных переводов на станциях Латышская и Лесной Городок.

На Латышской станции работы запланированы на 7–8 ноября с 23:50 до 07:30. Во время работ движение поездов на участке Латышская – Ворсино будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме, что повлияет на расписание.

На станции Лесной Городок техническое «окно» запланировано на 8–9 ноября с 22:55 до 05:55. Временное закрытие участков путей предусмотрено на время работ, а движение будет осуществляться по соседним путям.

В связи с этим в расписание внесены корректировки: у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.