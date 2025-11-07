На железнодорожной станции Красноярск появились современные спальные капсулы.

14:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожном вокзале Красноярска число капсул для отдыха возросло с двух до пяти. Увеличение обусловлено высоким спросом на такой вид услуг: за год более 2,5 тысяч пассажиров КрасЖД воспользовались новым сервисом.

Места для сна, предназначенные для короткого отдыха в ожидании поезда, расположены в зале ожидания «Комфорт» на втором этаже вокзального комплекса. Они оснащены шумоизоляционными жалюзи и USB-адаптерами для зарядки устройств, имеют удобный регулятор освещения, вентиляцию и отделение для хранения багажа. Каждому гостю предоставляется комплект одноразового белья.

Каждая капсула предназначена для одного человека, но при необходимости можно разместить родителя с ребенком до 6 лет.

Услуга доступна круглосуточно. Капсулу можно арендовать как на один час, так и на более длительный период.

Отметим, что первые капсулы для сна появились на главном вокзале Красноярска в октябре 2024 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.