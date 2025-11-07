Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на юге Сахалина наблюдается увеличение пассажиропотока на 46% в результате реализации проекта по улучшению железнодорожной инфраструктуры.

2025-11-07 12:33
За 10 месяцев 2025 года пригородные поезда Южно-Сахалинска перевезли около 288 тыс. пассажиров. Это на 46% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2024 году пассажиропоток в городской агломерации увеличился на 43% по сравнению с 2023 годом.

Такие показатели были достигнуты благодаря участию региона: Сахалинское областное правительство приобрело новые вагоны для пригородного сообщения и добавило дополнительные поезда в транспортный заказ.

Ключевым элементом роста перевозок стало повышение пропускной способности за счет модернизации железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.

В ходе этого процесса были запущены новые маршруты, соединившие 3 крупных населенных пункта на острове: Южно-Сахалинск, Долинск и Корсаков. Были также построены разъезды и двухпутные вставки, что позволило организовать тактовое движение с интервалом в 35 минут. В дополнение к этому, было унифицировано расписание автобусного и железнодорожного транспорта, позволив пассажирам делать бесплатные пересадки в пределах агломерации в течение 45 минут.

Кроме того, наши специалисты обновили и создали новые остановочные пункты (Большая Елань, Луговое, Пять Углов, Сити Молл, Роза Таун, Университет).

Проект «Железная дорога как городской транспорт» на Сахалине продолжается: в настоящее время идут работы по обустройству остановочных пунктов Технопарк, Агролицей и Аэропорт. Пригородные поезда должны стать полноценным комфортным городским транспортом для всех жителей Южно-Сахалинской агломерации и гостей региона.

