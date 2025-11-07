Транспортировка контейнеров достигла 6,3 млн ДФЭ за период с января по октябрь

10:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 6 млн 275,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 3,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 467,7 тыс. ДФЭ (-4,5%), а в экспортном – 1 млн 475,5 тыс. ДФЭ (+8%)

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 4 млн 470,4 тыс. ДФЭ (-6,5%). В них было перевезено 66,6 млн тонн грузов, (-2,6%), включая: