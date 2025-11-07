Транспортировка контейнеров достигла 6,3 млн ДФЭ за период с января по октябрь
2025-11-0710:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по октябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 6 млн 275,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 3,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 467,7 тыс. ДФЭ (-4,5%), а в экспортном – 1 млн 475,5 тыс. ДФЭ (+8%)
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 4 млн 470,4 тыс. ДФЭ (-6,5%). В них было перевезено 66,6 млн тонн грузов, (-2,6%), включая:
химикаты и соду – 657,4 тыс. ДФЭ (-1,4% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
лесные грузы – 489,4 тыс. (+0,2%);
химические и минеральные удобрения – 373,8 тыс. (-10,8%);
промышленные товары – 357,3 тыс. (-1,1%);
метизы – 349,8 тыс. (-4,4%);
бумагу – 324,4 тыс. (+8,4%);
машины, станки, двигатели – 265,7 тыс. (-17,9%);
автомобили и комплектующие – 241,9 тыс. (-41,8%);
черные металлы – 180,4 тыс. (+3,8%);
прочие и сборные грузы – 166,3 тыс. (-2,9%);
строительные грузы – 145,9 тыс. (-36,4%);
цветные металлы – 135,5 тыс. (+26,9%);
зерно – 97,9 тыс. (-8,2%);
нефть и нефтепродукты – 78,9 тыс. (-4,3%);
продукты перемола – 38,9 тыс. (+10,3%);
цветную руду и серное сырье – 29,9 тыс. (+15%);
рыбу – 29,9 тыс. (-0,9%);
мясо и животные масла – 23,4 тыс. (-8,3%);
соль – 11 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
картофель, овощи, фрукты – 9,2 тыс. (-18,1%);
сахар – 6,6 тыс. (+24,9%);
другие продовольственные товары – 319,2 тыс. (+15,7%).
