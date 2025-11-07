Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги в период с января по октябрь текущего года возросла на 6%

2025-11-07 10:05
С января по октябрь 2025 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной сети было отправлено 10,3 млн пассажиров (+6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года), включая 6,9 млн пассажиров пригородных поездов (+10,7%) и 3,4 млн пассажиров дальнего следования (-2,4%).

Общий пассажиропоток за указанный период достиг почти 2,5 млрд пасс.-км (на уровне предыдущего года), включая 367,1 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+7,3%) и 2,1 млрд пасс.-км в дальнем следовании (-1,3%).

В октябре 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 1,1 млн пассажиров (+6,7% по сравнению с октябрем предыдущего года), включая 762,3 тыс. пассажиров пригородных поездов (+11,3%) и 332 тыс. пассажиров дальнего следования (-2,6%).

Общий пассажиропоток в октябре 2025 года составил 237,6 млн пасс.-км (+3,3%), включая 39 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+8,9%) и 198,6 млн пасс.-км в дальнем следовании (+2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

