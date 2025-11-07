В ходе ремонтных работ 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отремонтировано 300 км железнодорожных путей.

На Восточно-Сибирской железнодорожной линии успешно завершились ремонтные и путевые работы. Было обновлено 300 км железнодорожного пути и заменено 92 комплекта стрелочных переводов.
Ремонтно-путевая кампания стартовала в апреле и проходила одновременно с работами по улучшению Восточного полигона, включающими строительство дополнительных железнодорожных путей и разъездов.
Основная часть работ была направлена на главную линию Транссибирской магистрали, которая отличается интенсивным движением поездов и большой весовой нагрузкой на железнодорожные пути.
В ремонтных работах использовалась специализированная железнодорожная техника: укладочные краны, машины для выправки, подбивки и рихтовки, а также щебнеочистительные машины, электробалластеры и стабилизаторы.
Ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет улучшить надежность железнодорожной инфраструктуры и ускорить движение грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.