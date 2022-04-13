Туристический сезон на КБЖД стартует 30 апреля

12:15

Открытие массового туристического сезона на Кругобайкальской железной дороге в 2022 году запланировано на 30 апреля. Активно курсировать по исторической магистрали составы с путешественниками будут до 30 октября.

Планируется, что по КБЖД в течение 2022 года проследуют около 200 туристических поездов. Сейчас железнодорожники ведут подготовку инфраструктуры исторической магистрали, а также обсуждают с туроператорами вопросы организации отдыха туристов.

Стартует массовый туристический сезон на КБЖД с запуском комфортабельных пригородных поездов АО «Байкальская ППК». С 30 апреля экскурсионные поезда Baikal Train будут отправляться дважды в неделю, а с наступлением лета частота их следования будет увеличена. Кроме этого, на участке Слюдянка-I – Байкал продолжит ежедневное (кроме среды) курсирование пригородный поезд «Нерпочка».

Проехать по КБЖД на паровозной тяге смогут пассажиры поезда «Байкальский экспресс», который начнет регулярные рейсы с 1 июля. В марте 2022 года состоялись пробные поездки круизного состава из Иркутска и Улан-Удэ, в ходе которых было перевезено более 200 человек. Тестовые рейсы позволили получить обратную связь от пассажиров и доработать экскурсионную программу с учетом их пожеланий.

Также продолжит свое курсирование круизный туристический поезд «Байкальская сказка». Первый в 2022 году выезд уникального отеля на колесах, который проследует от Москвы до Байкала и обратно, запланирован на июнь.

Для пассажиров, предпочитающих самостоятельные путешествия, доступны поездки на «Кругобайкалку» рейсовыми пригородными поездами. В понедельник, четверг, пятницу и воскресенье пригородный поезд № 6201 следует сообщением Слюдянка-I – Байкал, в понедельник, вторник, пятницу и субботу № 6202 – сообщением Байкал – Слюдянка-I. По субботам по маршруту Слюдянка-I – Байкал следует пригородный поезд № 6203, а в воскресенье по маршруту Байкал – Слюдянка-I отправляется пригородный поезд № 6204, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.