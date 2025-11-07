Загрузка цветных минералов и сернистого материала на железнодорожном транспорте в Забайкальском регионе в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 56%
С января по октябрь 2025 года на железнодорожных путях Забайкальского края наблюдался рост погрузки цветной и серной руды на 56,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув отметки в 896,6 тыс. тонн. Также было отмечено увеличение погрузки метизов в полтора раза (50,7 тыс. тонн) и прирост погрузки автомобилей и их комплектующих на 15% (7,7 тыс. тонн).
Основные грузы, которые были погружены за 10 месяцев 2025 года, включали:
каменный уголь – 9,2 млн тонн (снижение на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года);
железная и марганцевая руда – 2,9 млн тонн (снижение на 15,3%);
строительные материалы – 296,1 тыс. тонн (снижение на 44,1%);
металлолом – 97,5 тыс. тонн (снижение на 8,6%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 28 тыс. тонн (снижение на 23,6%);
лесоматериалы – 20,3 тыс. тонн (снижение на 28,3%);
огнеупоры – 4 тыс. тонн (рост в 4,3 раза);
потребительские товары – 586 тонн (рост в 5,2 раза).
В общей сложности за 10 месяцев 2025 года на железнодорожных путях Забайкальского края было погружено 15,5 млн. тонн разнообразных грузов, что на 6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
