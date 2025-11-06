В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковском направлении было заложено свыше 215 км "бархатной" дороги.

16:59

В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковской железной дороге было уложено 215,6 км бесшовного («бархатного») пути, а также заменено 98 стрелочных переводов.

На данный момент активно ведутся работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино, Фаленки – Яр в Кировской области, Шатки – Сатис – Берещино и Трактовый – Бобыльская в Нижегородской области. Ремонтные работы также продолжаются на участках Федулово – Ковров и Торфопродукт – Нечаевская во Владимирской области, Черная Речка – Пудлинговый и Кленовский – Бисертский Завод в Свердловской области, Краснозаринский – Волжск в Республике Марий Эл, Вожой – Болгуры, а также на станциях Кизнер и Саркуз в Удмуртской республике.

Специалисты заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесшовный путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

В 2025 году на Горьковской железной дороге планируется обновить 245,1 км пути. В рамках среднего ремонта уже обновлено 91,9 км железнодорожных линий.

Ремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также на увеличение разрешенных скоростей движения поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.