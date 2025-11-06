С начала января до конца октября 2025 года, более 13 тысяч посетителей посетили филиалы Музея Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде.

В период с января по октябрь 2025 года филиалы Музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли около 13,5 тыс. посетителей. Было проведено свыше 340 тематических и образовательных экскурсий.

На открытой экспозиции «Паровозы России» было организовано более 220 экскурсий, которые посетили более 8,5 тыс. человек. Музей, находящийся в Инженерном центре Горьковской железной дороги, привлек около 5 тыс. посетителей, для которых было устроено около 120 экскурсий.

В коллекциях филиалов музея хранятся оригинальные предметы, фотографии, документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых этапах истории Горьковской железной дороги и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников в прошлом и настоящем.

В этом году музей «Паровозы России» пополнился 4 новыми образцами подвижного состава: тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П и П-36. Все модели были произведены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

Отметим, что общее число посетителей филиалов музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе – октябре 2025 года превысило 23 тыс. человек, включая 4,6 тыс. человек в Ижевске, 2,5 тыс. человек в Кирове и 2,1 тыс. человек на станции Лянгасово.

Более подробную информацию о Музее истории и развития Горьковской железной дороги можно найти на официальном сайте магистрали в разделе «О дороге», сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.