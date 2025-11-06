В текущем году, в октябре, объем погрузки на Северной железнодорожной линии достиг 4,4 миллиона тонн.

В октябре 2025 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг 4,4 млн тонн, что на 4,3% превышает показатель за тот же период 2024 года.
За октябрь 2025 года грузооборот составил приблизительно 12 млрд тарифных тонно-км, что на 4,8% меньше, чем в октябре предыдущего года. Грузооборот, учитывая пробег вагонов без груза за тот же период, составил 14,7 млрд тонно-км (-4,8%).
Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по октябрь 2025 года составила 44,7 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Грузооборот за период с января по октябрь 2025 года достиг около 127 млрд тарифных тонно-км, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот, учитывая пробег вагонов без груза за этот же период, снизился на 2,6% и составил 157 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.