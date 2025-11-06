Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Подготовка пассажирской инфраструктуры и поездов к зимнему периоду на Северной магистрали успешно завершена.

2025-11-06 11:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной магистрали завершились работы по подготовке к зимнему периоду станций, пассажирских помещений, павильонов, платформ и пригородного транспорта.

Для обеспечения удобства пассажиров на станциях и в пассажирских помещениях были проверены системы отопления и водоснабжения, произведена регулировка входных дверей и утепление окон. Были проведены мероприятия по организации своевременной уборки снега и борьбе с гололедом на платформах и пристанционных территориях, а также проверена работоспособность систем уличного освещения. Были подготовлены к работе 33 станционных комплекса, более 200 пассажирских помещений и около 1 тыс. платформ.

В дополнение к этому, к зиме готов и подвижной состав – 19 электропоездов, 24 рельсовых автобуса РА-3 «Орлан» и более 70 вагонов локомотивной тяги. Работы проводились в моторвагонном депо Данилов, а также на производственных площадках в Рыбинске, Иванове, Архангельске, Котласе и Печоре. Специалисты проверили техническое состояние корпусов, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов, состояние окон и дверей, устройств регулирования температуры. Были подготовлены к работе системы обогрева салонов, кондиционирования воздуха, электроснабжения, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

