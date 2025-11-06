Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по октябрь 2025 года, по Октябрьской железнодорожной линии было транспортировано 171,1 миллиона пассажиров.

2025-11-06 10:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 171,1 млн пассажиров, что на 3% больше, чем в тот же период 2024 года. Из этого числа 151,9 млн были пассажирами пригородных поездов (+2,8%), а 19,2 млн - пассажирами дальнего следования (+5%). Общий пассажирооборот за указанный период увеличился на 3,9% и достиг 19,7 млрд пасс.-км, включая более 5,3 млрд пасс.-км в пригородном сообщении (+2,2%) и 14,3 млрд пасс.-км в дальнем следовании (+4,5%).

В октябре 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 17,9 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем в октябре 2024 года. Из них 16,2 млн были пассажирами пригородных поездов (+1,3%), а 1,7 млн - пассажирами дальнего следования (+7,2%).

Пассажирооборот в октябре 2025 года составил 1,8 млрд пасс.-км, что на 6,3% больше, чем в октябре предыдущего года. В этом числе в пригородном сообщении было перевезено 558 млн пасс.-км (+5%), а в дальнем следовании - более 1,2 млрд пасс.-км (+6,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

