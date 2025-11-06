Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, ожидаются в ближайшие выходные.

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ближайшие выходные изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - продолжение работ по переходу на цифровую систему управления движением на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке Подмосковная – Павшино.

С 20:00 7 ноября до 07:30 10 ноября на станции Царицыно будет осуществляться переход на микропроцессорную систему управления движением по 3 и 4 путям. В это время движение по этим путям на участке Люблино-Сортировочное-Южное – Царицыно – Красный Строитель будет временно приостановлено.

На участке Подмосковная – Павшино с 01:30 8 ноября до 01:30 10 ноября будет проводиться капитальный ремонт 1 пути в течение 48 часов. Движение поездов будет организовано в реверсивном режиме по одному пути на участке Подмосковная – Павшино и по соседним путям на участке Люблино-Сортировочное-Южное – Царицыно – Красный Строитель.

Пассажирам следует учесть, что в расписание внесены значительные изменения. Во время проведения технических работ на Рижском направлении некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам до станций Нахабино и Тушинская.

С 8 ноября поезда МЦД-2 будут ходить от Подольска до Курского вокзала и обратно с интервалом от 20 до 50 минут, а электрички дальних маршрутов Курского направления - от 6 до 40 минут. Некоторые поезда временно исключены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.