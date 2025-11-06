За период с января по октябрь текущего года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 60 млн тонн груза.

С января по октябрь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 60 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В частности, было перевезено:
Грузооборот за период с января по октябрь вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 204,1 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 257,1 млрд тонно-км (+4,3%).
В октябре на станциях ДВЖД было перевезено 6,3 млн тонн грузов, что на 4,6% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.
Грузооборот в октябре составил около 21,4 млрд тарифных тонно-км (+10%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил около 26,9 млрд тонно-км (+12%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.