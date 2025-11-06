Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по октябрь текущего года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 60 млн тонн груза.

2025-11-06 10:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 60 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

  • 29,2 млн тонн каменного угля (снижение на 3,3% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
  • 6,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 6,9%);
  • 2,8 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 15,9%);
  • 2 млн тонн лесных грузов (снижение на 10,3%);
  • 872,8 тыс. тонн цветной руды и серного сырья (увеличение в 3,1 раза);
  • 729,5 тыс. тонн черных металлов (снижение на 2%);
  • 373,2 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (снижение на 18,5%);
  • 117,5 тыс. тонн зерна (увеличение в 1,4 раза).

Грузооборот за период с января по октябрь вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 204,1 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 257,1 млрд тонно-км (+4,3%).

В октябре на станциях ДВЖД было перевезено 6,3 млн тонн грузов, что на 4,6% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот в октябре составил около 21,4 млрд тарифных тонно-км (+10%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил около 26,9 млрд тонно-км (+12%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

