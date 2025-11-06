Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 200 учащихся приступили к обучению на Детской железнодорожной станции в Казани в новом учебном году.

2025-11-06 09:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Казани на Детской железной дороге 225 учеников приступили к дополнительному образованию в рамках профориентационной программы «Юный железнодорожник» в сезоне 2025/2026. Безоплатное обучение предоставляется ученикам 5-6 классов из учебных заведений Казани и Татарстана, а также из Ижевска и Кизнера Удмуртской республики, Канаша и Алатыря Чувашии.

В ходе обучения на Детской железной дороге ученики смогут ознакомиться с основными профессиями, узнать о работе различных подразделений железной дороги и принять участие в корпоративных проектах в области социального и кадрового обеспечения.

В летний период ученики смогут попробовать себя в роли машинистов и их помощников, начальников поездов и вокзалов, сигналистов и монтеров пути, проводников пассажирских вагонов, контролеров-ревизоров.

В процессе обучения школьники получат навыки и компетенции в областях «вагоны», «организация движения», «путевое хозяйство», «автоматика и телемеханика», «локомотивы», «сервис на транспорте». Для всестороннего развития учеников также работают кружки 3D-моделирования, робототехники, макетирования и сценического творчества.

Цель работы детских железных дорог - привлечение молодежи в ОАО «РЖД». В 2025 году 60% выпускников Детской железной дороги Казани поступили в вузы и техникумы железнодорожного профиля.

Отметим, что в прошлом учебном году более 750 учеников ДЖД Казани обучились основным железнодорожным профессиям, из которых 680 прошли летние практические занятия, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

