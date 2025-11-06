Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО "РЖД" устроило отправление первой партии зерновых в Армению через Азербайджан.

2025-11-06 09:41
ОАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Отправка первой партии пшеницы, весом в 1050 тонн, в Армению была осуществлена со станции Димитровград, расположенной в Ульяновской области.

15 зерновозов с грузом прошли через территорию Азербайджана и Грузии, после чего зерно было доставлено на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Возможность организации нового логистического сервиса появилась благодаря решению о возобновлении транзита грузов в Армению через Азербайджан, что позволило осуществлять такие перевозки впервые с 90-х годов.

По данному маршруту до конца января 2026 года планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Также будет рассмотрена возможность поставки других видов грузов.

