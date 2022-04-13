Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая в связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Бобыльская – Вадок

2022-04-13 10:27
Расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая в связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Бобыльская – Вадок
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 13 апреля по 4 мая железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту пути на участке Бобыльская – Вадок в Нижегородской области. В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 5 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Ремонт пути будет производиться по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 13 апреля по 4 мая вносятся корректировки в расписание пригородных поездов сообщением Сергач – Арзамас-2, Сергач – Пильна, Пильна – Арзамас-2.

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте https://www.rzd.ru/ и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru