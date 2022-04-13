Расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая в связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Бобыльская – Вадок

С 13 апреля по 4 мая железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту пути на участке Бобыльская – Вадок в Нижегородской области. В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 5 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Ремонт пути будет производиться по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 13 апреля по 4 мая вносятся корректировки в расписание пригородных поездов сообщением Сергач – Арзамас-2, Сергач – Пильна, Пильна – Арзамас-2.

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте https://www.rzd.ru/ и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.