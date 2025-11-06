Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре 2025 года более 975 тысяч людей были транспортированы по Восточно-Сибирской железнодорожной линии.

2025-11-06 09:13
Согласно оперативной информации, в октябре этого года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено более 975 тыс. пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них в пригородном транспорте - 743,5 тыс. (-4,2%), в дальнем следовании - 232 тыс. (+ 1,4%).

В октябре 2025 года пассажиропоток составил свыше 241,6 млн пасс.-км, что на 0,3% больше, чем в сопоставимый период прошлого года. Включая в пригородном транспорте - более 32,7 млн пасс.-км (-3%), в дальнем следовании - 209 млн пасс.-км (+0,8%).

С января по октябрь 2025 года было отправлено 10,3 млн пассажиров (-0,5%), из которых в дальнем следовании - более 2,3 млн (-1,4%), в пригородном транспорте - свыше 7,9 млн (-0,3%).

Пассажиропоток за этот период снизился на 2,7% и составил 2,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном транспорте - более 344,2 млн пасс.-км (на уровне сопоставимого периода прошлого года), в дальнем следовании - свыше 2,1 млрд пасс.-км (-3,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

