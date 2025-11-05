Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время ноябрьских торжеств, ретро-поезд до Гусь-Хрустального доставил около 500 пассажиров.

2025-11-05 14:59
Впервые на Горьковской железной дороге был запущен пригородный ретропоезд на паровозной тяге, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный, во время ноябрьских праздников. С 1 по 4 ноября поезд совершил четыре рейса и перевез примерно 500 пассажиров.

«Мы продолжаем активно развивать пригородный железнодорожный туризм на нашей магистрали, используя паровозы. Для этих рейсов мы подготовили старинный паровоз серии Л, который ранее уже использовался на маршруте Нижний Новгород – Арзамас. Все пассажиры были довольны новым туром в Гусь-Хрустальный: мы получили только положительные отзывы», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ретропоезд состоял из комфортабельных вагонов, оборудованных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Прибыв в Гусь-Хрустальный, пассажиры прогуливались по историческому центру города и любовались его уникальной архитектурой. Туристы посетили один из самых красивых храмов Владимирской области – Георгиевский собор, а также торговые ряды XIX века, «Мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, спроектированные архитектором Л. Н. Бенуа.

В Музее хрусталя им. Мальцовых гости города узнали о происхождении уникального производства, которое отражено в современном названии города. Кроме того, туристы с детьми имели возможность посетить парк «Сказка», где местные мастера создали деревянные скульптуры различных сказочных персонажей.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах по продаже билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

