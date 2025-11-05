С января по октябрь 2025 года, поезда Московской железной дороги перевезли 672,3 миллиона пассажиров.

Согласно оперативной информации, с января по октябрь 2025 года на территории Московской железной дороги было осуществлено перевозку 672,3 млн пассажиров, что на 1,8% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Из этого числа в пригородном транспорте было перевезено 647,7 млн пассажиров (+1,8%), а в дальнем следовании – 24,6 млн (+0,3%).

С начала года пассажирооборот увеличился на 0,9% по сравнению с 2024 годом и достиг отметки в 29,8 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 16,3 млрд пасс.-км (+1,1%), а в дальнем следовании – 13,5 млрд пасс.-км (+0,8%).

В октябре число перевезенных пассажиров составило 72,9 млн, что на 0,6% больше, чем в октябре прошлого года. В пригородном сообщении было перевезено 70,6 млн пассажиров (+0,6%), а в дальнем следовании – 2,3 млн (+1,9%).

Пассажирооборот в октябре достиг 3 млрд пасс.-км, что на 1,1% больше, чем в октябре 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (-0,1%), а в дальнем следовании – 1,3 млрд пасс.-км (+3%). Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.