В октябре 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 9 миллионов тонн товаров.

14:26

Согласно свежим данным, в октябре 2025 года на станциях Октябрьской железнодорожной сети было загружено 9 млн тонн грузов, что на 1,7% превышает показатель октября 2024 года. Тарифный грузооборот в октябре 2025 года достиг примерно 14,7 млрд тонно-км (+1,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 18,6 млрд тонно-км (+0,7%).

За период с января по октябрь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 84,8 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая:

химические и минеральные удобрения – 21,9 млн тонн (+6,8%);

железную и марганцевую руду – 20 млн тонн (+7,1%);

строительные материалы – 19 млн тонн (-7%);

нефть и нефтепродукты – 8,6 млн тонн (+0,4%);

лесные грузы – 2,4 млн тонн (+8,2%);

черные металлы – 463 тыс. тонн (-13%);

цемент – 530 тыс. тонн (-47,9%);

цветную и серную руду – 197 тыс. тонн (-3,3%);

зерно – 121,5 тыс. тонн (-9,1%).

Тарифный грузооборот за период с января по октябрь 2025 года составил 144,8 млрд тонно-км (-2,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 183,9 млрд тонно-км (-1,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.