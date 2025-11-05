В октябре 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 9 миллионов тонн товаров.

Согласно свежим данным, в октябре 2025 года на станциях Октябрьской железнодорожной сети было загружено 9 млн тонн грузов, что на 1,7% превышает показатель октября 2024 года. Тарифный грузооборот в октябре 2025 года достиг примерно 14,7 млрд тонно-км (+1,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 18,6 млрд тонно-км (+0,7%).
За период с января по октябрь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 84,8 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая:
Тарифный грузооборот за период с января по октябрь 2025 года составил 144,8 млрд тонно-км (-2,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 183,9 млрд тонно-км (-1,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.